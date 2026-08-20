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Квартиры в Баден-Вюртемберге, Германия

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Штутгарт
5
Баден-Баден
7
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18 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Mauergasschen, Германия
Квартира 4 комнаты
Mauergasschen, Германия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
Изысканная квартира после ремонта Возможна оплата в рублях. Эта уютная квартира распол…
$850,981
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Квартира 2 комнаты в Штутгарт, Германия
Квартира 2 комнаты
Штутгарт, Германия
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Ухоженная 2-комнатная квартира находится на первом этажемногоквартирного дома, в отличном ме…
$373,227
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Квартира 3 комнаты в Фрайбург, Германия
Квартира 3 комнаты
Фрайбург, Германия
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Светлая, уютная 3-комнатная квартира на 1 этаже ухоженного многоквартирного дома. Есть лифт.…
$464,202
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DD CO DEDD CO DE
Квартира 2 комнаты в Штутгарт, Германия
Квартира 2 комнаты
Штутгарт, Германия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 7
Продается отремонтированная 2-комнатная квартирана 2-м этаже многоквартирного дома в Штутгар…
$408,801
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Квартира 5 комнат в Штутгарт, Германия
Квартира 5 комнат
Штутгарт, Германия
Число комнат 5
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Трехэтажный современный многоквартирный дом в Штутгарте из 6 квартир, большей частью в котор…
$781,445
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Квартира 3 комнаты в Фрайбург, Германия
Квартира 3 комнаты
Фрайбург, Германия
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Количество этажей 3
Квартира находится на 2 этаже жилого дома 1989 года постройки. Сообщество владельцев состоит…
$390,723
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Denzlingen, Германия
Квартира 3 спальни
Denzlingen, Германия
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Светлая, уютная 3-комнатная квартира на 1 этаже ухоженного многоквартирного дома. Есть лифт.…
$462,441
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Квартира 2 спальни в Malmsheim, Германия
Квартира 2 спальни
Malmsheim, Германия
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Ухоженная 2-комнатная квартира находится на первом этажемногоквартирного дома, в отличном ме…
$371,812
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Квартира 2 комнаты в Баден-Баден, Германия
Квартира 2 комнаты
Баден-Баден, Германия
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая к покупке светлая и уютная 2-комнатная квартира площадью около 70 м² и располож…
$431,796
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Квартира 5 комнат в Баден-Баден, Германия
Квартира 5 комнат
Баден-Баден, Германия
Число комнат 5
Площадь 183 м²
Количество этажей 4
Квартира с высококачественным оборудованием (категории люкс) расположена в ухоженном совреме…
$1,30 млн
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Квартира 5 спален в 2, Германия
Квартира 5 спален
2, Германия
Количество спален 5
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Трехэтажный современный многоквартирный дом в Штутгарте из 6 квартир, большей частью в котор…
$778,480
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Квартира 3 спальни в Lauchweg, Германия
Квартира 3 спальни
Lauchweg, Германия
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
3-х комнатная квартира в новом доме с лифтом с центральным расположением в г. Штутгарт. О…
$650,670
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Квартира 5 спален в Баден-Баден, Германия
Квартира 5 спален
Баден-Баден, Германия
Количество спален 5
Площадь 183 м²
Количество этажей 4
Квартира с высококачественным оборудованием (категории люкс) расположена в ухоженном совреме…
$1,39 млн
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Квартира 3 комнаты в Штутгарт, Германия
Квартира 3 комнаты
Штутгарт, Германия
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
3-х комнатная квартира в новом доме с лифтом с центральным расположением в г. Штутгарт. О…
$604,515
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Квартира 2 спальни в Баден-Баден, Германия
Квартира 2 спальни
Баден-Баден, Германия
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая к покупке светлая и уютная 2-комнатная квартира площадью около 70 м² и располож…
$464,764
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Квартира 3 спальни в Баден-Баден, Германия
Квартира 3 спальни
Баден-Баден, Германия
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая к покупке отремонтированная и ухоженная 4-комнатная квартиранаходится на 1-м эт…
$1,14 млн
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Квартира 3 комнаты в Баден-Баден, Германия
Квартира 3 комнаты
Баден-Баден, Германия
Число комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая к покупке отремонтированная и ухоженная 4-комнатная квартиранаходится на 1-м эт…
$1,06 млн
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Квартира 2 спальни в Musberg, Германия
Квартира 2 спальни
Musberg, Германия
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 7
Продается отремонтированная 2-комнатная квартирана 2-м этаже многоквартирного дома в Штутгар…
$407,250
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