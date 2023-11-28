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Квартиры в Берлин, Германия

кондо
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26 объектов найдено
Квартира 1 комната в Берлин, Германия
Квартира 1 комната
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Продается квартира в городе Берлин общей площадью 49,86 м2. Объект 1910/1994 года постройки.…
€228,300
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Аталанта
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+79786826771 avanisimov@gmail.com
Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 4
1-комнатная просторная квартира с высокими потолками расположена в красивом старинном здании…
€300,000
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Кондо 3 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Количество этажей 6
Светлая 3-комнатная квартира находится на 6-м этаже и является идеальным городским жильем дл…
€665,000
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 6
Эта 1-комнатная квартира с продуманной планировкой – идеальное место для проживания в большо…
€380,000
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Кондо 3 комнаты с парковкой в Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты с парковкой
Берлин, Германия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 3
Большая 3-х комнатная квартира в зеленом районе Берлина - идеальный вариант для семей. Об…
€556,738
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Кондо 2 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Количество этажей 3
Предлагаемая квартира находится на втором этаже внебольшом ухоженном многоквартирном доме - …
€430,000
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Квартира 2 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 5
Двухкомнатная квартира с лоджией в Берлине, на данный момент сданная в аренду. В квартире и…
€310,000
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Квартира 2 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Количество этажей 4
Проект воплощает минималистскую красоту форм в практичный комфорт. 2-комнатная квартира в …
€435,000
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Кондо 1 комната в Берлин, Германия
Кондо 1 комната
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира на первом этаже с садом в Берлине. Оборудование: - в квартире про…
€330,000
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ESTATE-SERVICE24
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+491729534807 info@estate-service24.de
Кондо 4 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 4 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
4-комнатная квартира площадью около 100 м² расположена в центре Берлина. Она расположена на …
€665,000
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ESTATE-SERVICE24
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+491729534807 info@estate-service24.de
Квартира 2 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 5
2-комнатная квартира в хорошем состоянии площадью около 52 м² недалеко от популярного района…
€285,000
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ESTATE-SERVICE24
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+491729534807 info@estate-service24.de
Квартира 3 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 3 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Количество этажей 5
3-х комнатная квартира в новом жилой комплексе. Светлые комнаты, просторные помещения, краси…
€980,000
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ESTATE-SERVICE24
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+491729534807 info@estate-service24.de
Кондо 3 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Эта красивая квартира расположена в ухоженном многоквартирном дома с подземной автостоянкой.…
€550,000
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ESTATE-SERVICE24
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+491729534807 info@estate-service24.de
Квартира 4 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 4 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 5
Просторная 4-х комнатная квартира с балконом во внутренние двор в Берлине-Шпандау. Величе…
€605,000
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ESTATE-SERVICE24
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+491729534807 info@estate-service24.de
Квартира в Берлин, Германия
Квартира
Берлин, Германия
Площадь 60 м²
Классическое здание начала векавпечатляет типичными деталями старинного здания, такими как б…
€350,000
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ESTATE-SERVICE24
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+491729534807 info@estate-service24.de
Квартира 2 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 5
В квартире 2 комнаты с паркетом из натурального дерева, терраса с зеленым садом. Просторная …
€460,000
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+491729534807 info@estate-service24.de
Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Классическое здание начала века впечатляет типичными деталями старинного здания, такими как …
€375,000
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+491729534807 info@estate-service24.de
Студия 1 комната с парковкой, с балконом в Берлин, Германия
Студия 1 комната с парковкой, с балконом
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 11
Продаются 1-комнатные апартаменты недалеко от набережной реки Шпрее. Этот уникальный комплек…
€305,000
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ESTATE-SERVICE24
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+491729534807 info@estate-service24.de
Кондо 2 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 5
Здание было построено в 1998 году и полностью модернизировано в 2018 году. Квартира с терр…
€500,000
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ESTATE-SERVICE24
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+491729534807 info@estate-service24.de
Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира в 4-этажном доме со светлым фасадом, элегантными балконами и изысканным…
€270,000
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Студия 1 комната с балконом в Берлин, Германия
Студия 1 комната с балконом
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Ухоженное старинное здание с лифтом в районе Берлина - Фридрихсхайн-Кройцберг, построенное в…
€250,000
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ESTATE-SERVICE24
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+491729534807 info@estate-service24.de
Квартира 2 комнаты с балконом в Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты с балконом
Берлин, Германия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Величественное здание начала века с 18 квартирами. Как в подъезде, так и в квартирах жильцы …
€250,000
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Кондо 2 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
2-х комнатная квартира в популярном районе Берлина - Фридрихсхайн. Площадь гостиной с откры…
€520,000
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом в Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом
Берлин, Германия
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 2
2-х комнатная квартира с балконом в Берлине - районе Адлерсхоф. Открытая гостиная/столовая с…
€430,000
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Пентхаус 2 спальни в Берлин, Германия
Пентхаус 2 спальни
Берлин, Германия
Количество спален 2
Пентхаус уникален не только своим расположением, но и внешним видом объекта. Всего в несколь…
Цена по запросу
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Пентхаус 3 спальни в Берлин, Германия
Пентхаус 3 спальни
Берлин, Германия
Количество спален 3
Благородный пентхаус для особого качества жизни в лучшем месте: Kronprinzengär Пентхаус 8 -…
€5,58 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com

Параметры недвижимости в Берлин, Германия

с видом на море
недорогая
элитная
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