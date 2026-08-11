Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Берлин
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Берлине, Германия

;
кондо
8
квартиры-студии
12
однокомнатные
10
двухкомнатные
9
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
58 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 4 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 4
Площадь 108 м²
Этаж 5
площадь квартиры 108 м2 есть машиноместо в подземном гараже 4 комнаты (3 спальни) п…
$1,17 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 4/9
Просторная 2-комнатная квартира в Берлине — комфорт и инвестиционный потенциал Предлагает…
$392,121
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 5
10405 Berlin, самый центр города дом ухожен центральное газовое отопление есть лифт…
$677,259
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 1 комната в Берлин, Германия
Квартира 1 комната
Берлин, Германия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/4
Уютная 1-комнатная квартира в Берлине — отличная точка входа на рынок Германии Предлагает…
$161,865
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 4 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Этаж 6
Квартира в новом здании в центре Берлина! площадь квартиры WE 5.2 = 119,68 m2 есть балкон…
$1,72 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира 5 комнат в Берлин, Германия
Квартира 5 комнат
Берлин, Германия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Площадь квартиры 172,14 м2 всего комнат - 5 спален - 4  санузлов - 2 заселение  - сразу …
$1,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 5/6
Предлагается просторная двухкомнатная квартира в одном из привлекательных районов Берлина — …
$832,378
Оставить заявку
Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 11
Продаются 1-комнатные апартаменты недалеко от набережной реки Шпрее. Этот уникальный комплек…
$329,245
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Квартира 2 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 3/6
Продается квартира в Берлине. Дом построен в 1971 году. В 2017 году был полностью изменен…
$237,986
Оставить заявку
Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Ухоженное старинное здание с лифтом в районе Берлина - Фридрихсхайн-Кройцберг, построенное в…
$269,873
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Студия 1 спальня в Берлин, Германия
Студия 1 спальня
Берлин, Германия
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Ухоженное старинное здание с лифтом в районе Берлина - Фридрихсхайн-Кройцберг, построенное в…
$290,478
Оставить заявку
Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира в 4-этажном доме со светлым фасадом, элегантными балконами и изысканным…
$291,462
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Квартира в Берлин, Германия
Квартира
Берлин, Германия
Площадь 60 м²
Классическое здание начала векавпечатляет типичными деталями старинного здания, такими как б…
$406,669
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Берлин, Германия
Студия 1 спальня
Берлин, Германия
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Классическое здание начала века впечатляет типичными деталями старинного здания, такими как …
$435,717
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Берлин, Германия
Студия 1 спальня
Берлин, Германия
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира в 4-этажном доме со светлым фасадом, элегантными балконами и изысканным…
$313,716
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Берлин, Германия
Квартира 2 спальни
Берлин, Германия
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 5
Здание было построено в 1998 году и полностью модернизировано в 2018 году. Квартира с терр…
$580,956
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 4 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 4
Площадь 161 м²
Этаж 2/5
Продается квартира в Берлине в историческом доме, который был полностью санирован в 2023-202…
$1,61 млн
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Берлин, Германия
Студия 1 спальня
Берлин, Германия
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 4
1-комнатная просторная квартира с высокими потолками расположена в красивом старинном здании…
$348,573
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 2
2-х комнатная квартира с балконом в Берлине - районе Адлерсхоф. Открытая гостиная/столовая с…
$464,181
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Квартира 2 спальни в Берлин, Германия
Квартира 2 спальни
Берлин, Германия
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
2-х комнатная квартира в популярном районе Берлина - Фридрихсхайн. Площадь гостиной с откры…
$604,194
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 4 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/5
Квартира класса Люкс в двух шагах от Кудама! Предлагаем на продажу стильную квартиру в до…
$1,79 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 7
Квартира в новостройке, в центре Берлина К покупке предлагаются квартиры в новостройке, неп…
$515,304
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 3
Большая 3-х комнатная квартира в зеленом районе Берлина - идеальный вариант для семей. Об…
$600,993
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Кондо 3 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Эта красивая квартира расположена в ухоженном многоквартирном дома с подземной автостоянкой.…
$593,720
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Квартира 2 спальни в Берлин, Германия
Квартира 2 спальни
Берлин, Германия
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 5
2-комнатная квартира в хорошем состоянии площадью около 52 м² недалеко от популярного района…
$331,145
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Берлин, Германия
Квартира 2 спальни
Берлин, Германия
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 5
Двухкомнатная квартира с лоджией в Берлине, на данный момент сданная в аренду. В квартире и…
$360,192
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Величественное здание начала века с 18 квартирами. Как в подъезде, так и в квартирах жильцы …
$269,873
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Квартира в Берлин, Германия
Квартира
Берлин, Германия
Площадь 60 м²
Классическое здание начала векавпечатляет типичными деталями старинного здания, такими как б…
$377,822
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Кондо 4 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 4 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
4-комнатная квартира площадью около 100 м² расположена в центре Берлина. Она расположена на …
$717,861
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Квартира 2 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 5
Двухкомнатная квартира с лоджией в Берлине, на данный момент сданная в аренду. В квартире и…
$334,642
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в Берлине, Германия

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти