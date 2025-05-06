Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Сад

Квартиры с садом в Германии

Мюнхен
17
Франкфурт-на-Майне
9
Дюссельдорф
8
Гамбург
4
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 111 м²
Представляем вам стильную и современную квартиру в жилом комплексе, который олицетворяет выс…
$640,553
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Германии

кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Германии

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти