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Квартиры в Ксантене, Германия

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Wardt, Германия
Квартира 3 комнаты
Wardt, Германия
Число комнат 3
Площадь 91 м²
Этаж 1/2
Новостройка в Германии- 46509 Xanten  Жилой комплекс на финишной стадии строительства близ …
$377,528
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Квартира 3 спальни в Ксантен, Германия
Квартира 3 спальни
Ксантен, Германия
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Это новый замечательный проект в прекрасном экологическом месте в западной Германии вблизи о…
$486,275
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Квартира в Ксантен, Германия
Квартира
Ксантен, Германия
Площадь 1 011 м²
Предлагается для инвестора доля на участие в проекте строительства 2-х современных жилых дом…
$115,505
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Ксантен, Германия
Квартира 3 спальни
Ксантен, Германия
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Это новый замечательный проект в прекрасном экологическом месте в западной Германии вблизи о…
$531,322
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Квартира 3 комнаты в Wardt, Германия
Квартира 3 комнаты
Wardt, Германия
Число комнат 3
Площадь 111 м²
Этаж 2/2
Новостройка в Германии- 46509 Xanten  Жилой комплекс на финишной стадии строительства близ …
$446,958
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