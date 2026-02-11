Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартира 2 комнаты в Мербуш, Германия
Квартира 2 комнаты
Мербуш, Германия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Предлагаются квартиры в новом доме в Meerbusch дата постройки 2026 год всего в доме 6 …
$637,994
Квартира 2 комнаты в Мербуш, Германия
Квартира 2 комнаты
Мербуш, Германия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2/4
Новостройка, в Düsseldorf/Meerbusch Квартиры премиум класса в престижном районе, на грани…
$578,768
Пентхаус 4 комнаты в Мербуш, Германия
Пентхаус 4 комнаты
Мербуш, Германия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 3
дата постройки 2026 год Всего в доме 6 квартир WE06 площадь квартиры 136,56 м2 4 ко…
$1,11 млн
Квартира 2 комнаты в Мербуш, Германия
Квартира 2 комнаты
Мербуш, Германия
Число комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 1/4
Предлагаются квартиры в новом доме в Дюссельдорфе дата постройки: 2025 год площадь ква…
$530,849
