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Квартиры в Гельзенкирхене, Германия

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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Гельзенкирхен, Германия
Квартира 1 комната
Гельзенкирхен, Германия
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/4
Продается 1,5-комнатная квартира площадью 35 кв.м  в городе Гельзенкирхен, земля Северный Ре…
$44,550
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Квартира 8 спален в Гельзенкирхен, Германия
Квартира 8 спален
Гельзенкирхен, Германия
Количество спален 8
Площадь 463 м²
Доходный дом на 8 квартир. в 2021 году сделан капитальный ремонт. (стоимость указана с учето…
$766,683
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Квартира 7 спален в Гельзенкирхен, Германия
Квартира 7 спален
Гельзенкирхен, Германия
Количество спален 7
Площадь 391 м²
Дом очень удачно расположен в востребованном районе современной застройки.  Хорошая локац…
$663,696
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