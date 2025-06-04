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Квартиры в Вуппертале, Германия

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5 объектов найдено
Квартира 1 комната в Вупперталь, Германия
Квартира 1 комната
Вупперталь, Германия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/3
Продается однокомнатная квартира в Вуппертале. Квартира находится в доме 1990 года постро…
$38,144
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Квартира 12 спален в Вупперталь, Германия
Квартира 12 спален
Вупперталь, Германия
Количество спален 12
Площадь 656 м²
Доходный дом в Вуппертале 1961 года постройки в хорошем состоянии, имеет железобетонное пере…
$972,658
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Квартира 5 спален в Вупперталь, Германия
Квартира 5 спален
Вупперталь, Германия
Количество спален 5
Площадь 110 м²
чень красивое место в центре города с прекрасным видом на город. Вы можете приобрести эту…
$251,747
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Квартира 8 спален в Вупперталь, Германия
Квартира 8 спален
Вупперталь, Германия
Количество спален 8
Площадь 446 м²
Добротный дом 1973 года постройки / 2020 санирован с железобетонными перекрытиями 4 этажа…
$1,02 млн
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Квартира 5 комнат в Вупперталь, Германия
Квартира 5 комнат
Вупперталь, Германия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1
Квартирный дом в Эльберфельдере  На первом этаже находится большое, просторное, очень светл…
$236,431
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