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Квартиры в Дуйсбурге, Германия

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12 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Дуйсбург, Германия
Квартира 2 комнаты
Дуйсбург, Германия
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 3/7
Продается квартира в 47226 Дуйсбурге. Площадь квартиры: 58 м2. В квартире 2 комнаты и …
$64,499
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Квартира 7 спален в Дуйсбург, Германия
Квартира 7 спален
Дуйсбург, Германия
Количество спален 7
Площадь 562 м²
площадь дома 562 м2 в доме 7 квартир  10 машиномест
$549,266
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Квартира 6 спален в Дуйсбург, Германия
Квартира 6 спален
Дуйсбург, Германия
Количество спален 6
Площадь 696 м²
Дом 1913 года постройки / 2019 модернизирован. 5 этажей 6 квартир и два ком помещения …
$789,569
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Квартира 5 спален в Дуйсбург, Германия
Квартира 5 спален
Дуйсбург, Германия
Количество спален 5
Площадь 125 м²
дом 1905 года постройки хорошее расположение дома в районе Площадь квартиры 125 м2 …
$205,975
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Квартира 5 комнат в Дуйсбург, Германия
Квартира 5 комнат
Дуйсбург, Германия
Число комнат 5
Площадь 125 м²
Этаж 4/4
Продается квартира в доме 1905 года постройки в Дуйсбурге У дома хорошее расположение дом…
$118,032
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Квартира 2 спальни в Дуйсбург, Германия
Квартира 2 спальни
Дуйсбург, Германия
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Стоимость квартиры 61500 евро. новые современные экономичные инфракрасные электрические о…
$70,375
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Квартира 8 спален в Дуйсбург, Германия
Квартира 8 спален
Дуйсбург, Германия
Количество спален 8
Площадь 480 м²
В доме 8 квартир, сейчас не cдана временно только 1 квартира. Она в хорошем состоянии и не …
$566,430
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Квартира 2 комнаты в Дуйсбург, Германия
Квартира 2 комнаты
Дуйсбург, Германия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 3/4
Продается квартира в Дуйсбурге. Цена объекта: 61500 € В квартире 2,5 комнаты, этаж 3 O…
$67,024
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Квартира 2 спальни в Дуйсбург, Германия
Квартира 2 спальни
Дуйсбург, Германия
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Квартира площадью 58 м2  2 комнаты и есть большой балкон дом 1965 года постройки кв…
$68,658
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Квартира 2 спальни в Дуйсбург, Германия
Квартира 2 спальни
Дуйсбург, Германия
Количество спален 2
Площадь 67 м²
просторная 2 -х комнатная квартира площадь 67 м2 расположена на 3 этаже (это 2 OG неме…
$78,957
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Квартира 5 спален в Дуйсбург, Германия
Квартира 5 спален
Дуйсбург, Германия
Количество спален 5
Площадь 491 м²
1 ком помещение - 35 м2 5 квартир (все сданы) - 456 м2 центральное газовое отопление. …
$552,696
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Квартира 8 спален в Дуйсбург, Германия
Квартира 8 спален
Дуйсбург, Германия
Количество спален 8
Площадь 507 м²
Дом построен в 1959 году /в 2019 году полностью санирован - фасады - новые окна - н…
$686,582
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Параметры недвижимости в Дуйсбурге, Германия

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