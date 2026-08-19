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Квартиры во Франкфурте-на-Майне, Германия

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20 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 31/40
Просторная  2-х комнатная квартира с балконом  в современном доме с лифтом на 31 этаже …
$916,897
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Пентхаус 5 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Стильный пентхаус в центральном районе города- Остенд с потрясающим видом на небоскребы Фран…
$3,57 млн
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Квартира 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 3
объект санирован в конце 2019 года этажное газовое отопление Hausgeld: 249 euro
$784,418
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Квартира 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 39/40
Полное описание: Просторная  2-х комнатная квартира с балконом  в современном доме с лиф…
$912,168
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Пентхаус 4 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
4-х комнатный пентхаус в новостройке, готовый к заселению. Эксклюзивный пентхаус площадь…
$2,14 млн
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Квартира 3 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 3
Очень хорошее и выгодное расположение дома в центре города! метро в 2 минутах пешком рядом…
$711,528
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 спальни
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 20
квартиры с великолепной отделкой и компактной планировкой за приемлемую цену с центральным р…
$883,052
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Квартира 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 20
квартиры с великолепной отделкой и компактной планировкой за приемлемую цену с центральным р…
$820,413
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Квартира 2 спальни в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 спальни
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Количество этажей 27
Высотки – один из символов Франкфурта на Майне. Остекление от пола до потолка во всех жилых …
$755,242
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Пентхаус в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
4-х комнатный пентхаус в новостройке, готовый к заселению. Эксклюзивный пентхаус площадь…
$2,16 млн
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Квартира 3 спальни в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 3 спальни
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 3
Площадь 86 м²
Количество этажей 5
Квартиры в этом жилом комплексе соответствуют самым высоким требованиям. Варианты квар…
$749,433
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Пентхаус в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Стильный пентхаус в центральном районе города- Остенд с потрясающим видом на небоскребы Фран…
$3,60 млн
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Кондо 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Кондо 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 6
2-х комнатная квартира со встроенной кухней и балконом недалеко от выставочного комплекса Фр…
$534,348
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Квартира 3 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Количество этажей 4
3 комнатная квартира с качественный оборудованием в современном районе Франкфурта - Европе…
$723,259
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Квартира 2 спальни в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 спальни
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 5
2-х комнатная квартира с лоджией на 3 этаже центральном районе Франкфурта на Майне. Архи…
$698,262
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Кондо 3 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Кондо 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Количество этажей 5
Квартиры в этом жилом комплексе соответствуют самым высоким требованиям. Варианты квар…
$696,271
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Квартира 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 5
2-х комнатная квартира с лоджией на 3 этаже центральном районе Франкфурта на Майне. Архи…
$648,731
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Квартира 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Количество этажей 27
Высотки – один из символов Франкфурта на Майне. Остекление от пола до потолка во всех жилых …
$701,669
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Квартира 3 спальни в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 3 спальни
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Количество этажей 4
3 комнатная квартира с качественный оборудованием в современном районе Франкфурта - Европе…
$778,480
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Квартира 2 спальни в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 спальни
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 6
2-х комнатная квартира со встроенной кухней и балконом недалеко от выставочного комплекса Фр…
$575,146
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Параметры недвижимости во Франкфурте-на-Майне, Германия

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