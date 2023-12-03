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Квартиры в Бонн, Германия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с балконом в Бонн, Германия
Квартира 3 комнаты с балконом
Бонн, Германия
Комнаты 3
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Недвижимость находится на тихой улице недалеко от уентра города Бонн, что делает ее привлека…
€350,000
в месяц
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ESTATE-SERVICE24
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Квартира 2 комнаты в Бонн, Германия
Квартира 2 комнаты
Бонн, Германия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Количество этажей 5
Привлекательная и ухоженная 2-комнатная квартира с лоджией, в современном жилом комплексе в …
€284,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в Бонн, Германия

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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