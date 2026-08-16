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Квартиры в Бонне, Германия

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Бонн, Германия
Квартира 3 комнаты
Бонн, Германия
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая 3-комнатная квартира с хорошей планировкой имеет красивую и очень светлую гости…
$478,198
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Квартира 2 комнаты в Бонн, Германия
Квартира 2 комнаты
Бонн, Германия
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Количество этажей 5
Привлекательная и ухоженная 2-комнатная квартира с лоджией, в современном жилом комплексе в …
$306,575
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Квартира 2 спальни в Бонн, Германия
Квартира 2 спальни
Бонн, Германия
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Количество этажей 5
Привлекательная и ухоженная 2-комнатная квартира с лоджией, в современном жилом комплексе в …
$329,983
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Квартира 3 комнаты в Бонн, Германия
Квартира 3 комнаты
Бонн, Германия
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Недвижимость находится на тихой улице недалеко от уентра города Бонн, что делает ее привлека…
$377,822
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Квартира 3 спальни в Бонн, Германия
Квартира 3 спальни
Бонн, Германия
Количество спален 3
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Недвижимость находится на тихой улице недалеко от уентра города Бонн, что делает ее привлека…
$406,669
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