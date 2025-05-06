Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Гараж

Квартиры с гаражом в Германии

Мюнхен
17
Франкфурт-на-Майне
9
Дюссельдорф
8
Гамбург
4
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 105 комнат в Густов, Германия
Многоуровневые квартиры 105 комнат
Густов, Германия
Число комнат 105
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 3
gro ß es, quiet natural foundation ü 2 Str ä nden (including 1 gr ö ß erer, Sch ö ner bathin…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Германии

кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Германии

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти