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Квартиры в Эссене, Германия

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6 объектов найдено
Квартира 1 комната в Эссен, Германия
Квартира 1 комната
Эссен, Германия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2
Ниже приведена краткая информация о наиболее важных деталях предлагаемой квартиры: **Опис…
$68,641
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Квартира 2 комнаты в Эссен, Германия
Квартира 2 комнаты
Эссен, Германия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Продаётся стильная 2-комнатная квартира после капитального ремонта, только законченного! …
$141,682
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Квартира 2 комнаты в Эссен, Германия
Квартира 2 комнаты
Эссен, Германия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Продаётся стильная 2-комнатная квартира после капитального ремонта, только законченного! …
$141,456
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Эссен, Германия
Квартира 1 комната
Эссен, Германия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 17 м²
Продается маленькая, комфортабельная квартира в городе Эссен.  Площадь 17м2, одна комната…
$56,582
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Квартира 3 комнаты в Эссен, Германия
Квартира 3 комнаты
Эссен, Германия
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 2/4
Продается квартира в 45326 Эссене. Площадь квартиры: 72 м2. В квартире 3 комнаты. Э…
$96,748
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Квартира 2 комнаты в Эссен, Германия
Квартира 2 комнаты
Эссен, Германия
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/5
Продается квартира в Эссене, в районе Altendorf. Адрес: Niederfeldstr.46, Essen. Дом 1…
$100,264
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Параметры недвижимости в Эссене, Германия

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