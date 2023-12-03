Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Жилая
  4. Эссен
  5. Квартиры

Квартиры в Эссен, Германия

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Эссен, Германия
Квартира 2 комнаты
Эссен, Германия
Комнаты 2
Площадь 59 м²
очень ухоженная 2-х комнатная квартира  площадь квартиры 58,62 м2, есть балкон дом 195…
€129,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Эссен, Германия

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти