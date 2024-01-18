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Квартиры в Бавария, Германия

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32 объекта найдено
Квартира 1 комната в Мюнхен, Германия
Квартира 1 комната
Мюнхен, Германия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1
площадь апартамента 38,1 м2 этаж 1 (EG) Hausgeld: 160 Euro 1 машино место сдана …
€299,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом в Ашаффенбург, Германия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом
Ашаффенбург, Германия
Число комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 6
Воплотите Вашу мечту в реальность - комфортное жилье в популярном живописном районе баварско…
€635,000
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Кондо 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 3
Площадь 99 м²
Количество этажей 5
Просторная 3-х комнатная квартира в центральном престижном районе Мюнхена с большими потолка…
€1,30 млн
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Кондо 2 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 4
2-комнатная квартира в Мюнхене в хорошем состоянии (ремонт проводился своевременно). Идеальн…
€470,000
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Студия 1 комната в Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Квартира находится на первом этаже небольшого жилого комплекса из 20 квартир. Последний ре…
€350,000
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Кондо 2 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 5
Благоустроенная 2-комнатная квартира в хорошем состоянии в Мюнхене. Квартира находится на …
€510,000
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Квартира 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 4
Идеальное сочетание комфорты икачества жизни: 3-х комнатная квартира с балконом и гостевым т…
€890,000
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Квартира 2 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 2 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Количество этажей 4
Светлая и удобно спроектированная 2-комнатная квартира находится на 3-м этаже ухоженного мно…
€470,000
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Квартира 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Количество этажей 4
Современная квартира на 4 этаже c террасой, выходящей на юго-запад, находится в небольшом, о…
€610,000
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Кондо 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Количество этажей 5
3-комнатная квартира в Мюнхене с двумя балконами и со светлыми комнатами. В квартире: -…
€825,000
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Квартира 1 комната в Мюнхен, Германия
Квартира 1 комната
Мюнхен, Германия
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 5
Эта просторная квартира площадью около 46 м² расположена на 5 этаже ухоженного дома 1970 год…
€500,000
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Кондо 3 комнаты в Оттобрунн, Германия
Кондо 3 комнаты
Оттобрунн, Германия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
3-комнатная квартира на первом этаже многоквартирного дома в центральном районе Мюнхена. Св…
€870,000
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Квартира 3 комнаты в Hoellriegelskreuth, Германия
Квартира 3 комнаты
Hoellriegelskreuth, Германия
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 5
Продается 2-х уровневая квартира в Мюнхене с оборудованной кухней. На нижнем этаже кварт…
€1,70 млн
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Квартира 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 6
3-х комнатная просторная квартира с балконом в новом доме в Мюнхене - районе Пазинг. В кварт…
€1,29 млн
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Студия 1 комната в Kreuzpullach, Германия
Студия 1 комната
Kreuzpullach, Германия
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира в хорошем состоянии в центральном районе Мюнхена. Индивидуальная санте…
€430,000
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Студия 1 комната с парковкой, с балконом в Хар, Германия
Студия 1 комната с парковкой, с балконом
Хар, Германия
Число комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
1-комнатная мансардная квартира с террасой на крыше находится на 3-м этаже в доме в районе М…
€570,000
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Студия 1 комната в Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 5
Компактные 1-комнатные апартаменты с балконом в Мюнхене в непосредственной близости от Англи…
€349,900
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Кондо 2 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Количество этажей 6
Эта тихая и просторная 2-комнатная квартира с балконом расположена всего в нескольких минута…
€620,000
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Квартира в Мюнхен, Германия
Квартира
Мюнхен, Германия
Количество спален 1
Современная квартира над крышами Мюнхена Классический дизайн, продуманная концепция помещ…
€599,999
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Аталанта
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Квартира в Мюнхен, Германия
Квартира
Мюнхен, Германия
Количество спален 4
Квартира убеждает своей близостью к Изару, яркостью, благодаря окнам от пола до потолка, иде…
Цена по запросу
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Пентхаус в Мюнхен, Германия
Пентхаус
Мюнхен, Германия
Количество спален 3
Этот необычный пентхаус с захватывающим видом на Аммерзее расположен в эксклюзивном жилом ко…
€3,50 млн
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Квартира в Мюнхен, Германия
Квартира
Мюнхен, Германия
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Вневременная элегантность и современные атрибуты сыграли решающую роль в оформлении этой нео…
€3,25 млн
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Квартира в Мюнхен, Германия
Квартира
Мюнхен, Германия
Количество спален 5
Абсолютно исключительное, единственное в своем роде свойство представлено в одном из самых к…
€3,40 млн
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Пентхаус в Мюнхен, Германия
Пентхаус
Мюнхен, Германия
Количество спален 5
Роскошный пентхаус над крышами Мюнхена Городская резиденция с повышенным комфортом прожив…
€4,87 млн
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Квартира 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 3
Площадь 108 м²
Этаж 3
Характеристики Количество гаражей/парковочных мест 1 Отопление половое отопление…
€1,40 млн
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Квартира 5 комнат в Боген, Германия
Квартира 5 комнат
Боген, Германия
Число комнат 5
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Характеристики Свободно с 2021 Отопление газовое Год постройки 1912 Этаж…
€4,97 млн
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Квартира 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 8
Характеристики Свободно с 31.03.2021 Отопление подогреваемый пол Год постройки 2021 Этаж …
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Мюнхен, Германия
Квартира 5 комнат
Мюнхен, Германия
Число комнат 5
Площадь 130 м²
Характеристики Количество гаражей/парковочных мест 1 Свободно с по договоренности Год пос…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 4 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
К вашему вниманию квартира с видовой террасой и зимним садом Жилая площадь: 108 м² Гостина…
€1,10 млн
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Квартира 7 комнат в Мюнхен, Германия
Квартира 7 комнат
Мюнхен, Германия
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Покупка недвижимости - это нечто особенное. Имея собственную недвижимость, вы устанавливаете…
€2,50 млн
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Параметры недвижимости в Бавария, Германия

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