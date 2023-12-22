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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом
Висбаден, Германия
2
48 м²
5
2-х комнатная квартира в современном доме в курортном городе Висбаден. 2-комнатная…
€267,000
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ESTATE-SERVICE24
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Квартира 3 комнаты
Sulzbach, Германия
3
80 м²
4
3-х комнатная квартира на 3 этаже с террасой в ближайшем пригороде Франкфурта на Майне - гор…
€540,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом
Дармштадт, Германия
3
100 м²
5
Концепция дизайна проекта характеризуется продуманной зеленой зоной с парком. Террасы на пер…
€630,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Квартира 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
3
67 м²
4
3 комнатная квартира с качественный оборудованием в современном районе Франкфурта - Европе…
€670,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом
Висбаден, Германия
3
87 м²
3
Cовременное 3-этажное здание с четкой структурой фасада в столице федеральной земли Гессен -…
€670,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Квартира 4 комнаты
Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
4
165 м²
3
Просторная 4-х комнатная квартира в новом проекте в курортном пригороде Франкфурта на Майне …
€1,05 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Кондо 3 комнаты с парковкой
Оффенбах, Германия
3
100 м²
4
Стильная, современная архитектура, первый этаж с садом и просторными террасами и лоджиями, в…
€505,000
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ESTATE-SERVICE24
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Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом
Dreieich, Германия
3
68 м²
6
Жилой комплекс, состоящий из нескольких высотных жилых домов и садом, предлагает своим жильц…
€680,000
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ESTATE-SERVICE24
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
2
54 м²
27
Высотки – один из символов Франкфурта на Майне. Остекление от пола до потолка во всех жилых …
€650,000
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ESTATE-SERVICE24
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Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
3
86 м²
5
Квартиры в этом жилом комплексе соответствуют самым высоким требованиям. Варианты квар…
€645,000
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ESTATE-SERVICE24
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
2
53 м²
20
квартиры с великолепной отделкой и компактной планировкой за приемлемую цену с центральным р…
€760,000
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Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
2
64 м²
5
2-х комнатная квартира с лоджией на 3 этаже центральном районе Франкфурта на Майне. Архи…
€600,960
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Кондо 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
2
59 м²
6
2-х комнатная квартира со встроенной кухней и балконом недалеко от выставочного комплекса Фр…
€495,000
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Пентхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
4
150 м²
6
4-х комнатный пентхаус в новостройке, готовый к заселению. Эксклюзивный пентхаус площадь…
€1,86 млн
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом
Висбаден, Германия
3
80 м²
3
Квартиры в городских виллах в центре аристократичного г. Висбаден. Элегантный проектрасп…
€800,000
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Пентхаус 5 комнат с парковкой
Франкфурт-на-Майне, Германия
5
220 м²
Стильный пентхаус в центральном районе города- Остенд с потрясающим видом на небоскребы Фран…
€3,10 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Квартира 2 спальни
Дармштадт, Германия
2
1
130 м²
Очарование стильного старинного здания в самом центре города недалеко от Франкфурта. Эта оч…
Цена по запросу
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Аталанта
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Квартира 1 спальня
Дармштадт, Германия
1
1
Уникальная возможность совершить покупку в ведущем финансовом центре Германии - Франкфурте. …
€675,000
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Аталанта
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Квартира 2 спальни
Дармштадт, Германия
2
1
160 м²
Эти две двухуровневые квартиры за величественным фасадом расположены в прекрасном месте в ра…
€1,60 млн
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Аталанта
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Квартира 2 спальни
Дармштадт, Германия
2
2
Пентхаус с видом на парк Живите и шагайте в самой эксклюзивной собственности во Франкфурт…
€2,13 млн
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Аталанта
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Квартира 3 спальни
Франкфурт-на-Майне, Германия
3
3
Пентхаус с видом на парк Живите и шагайте в самой эксклюзивной собственности во Франкфурт…
€3,67 млн
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Аталанта
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Пентхаус 3 спальни
Дармштадт, Германия
3
2
Пентхаус с видом на парк Живите и шагайте в самой эксклюзивной собственности во Франкфурт…
€6,90 млн
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Аталанта
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Пентхаус 2 спальни с мебелью, с отоплением, с Kommunikacii provedeny
Франкфурт-на-Майне, Германия
2
253 м²
Этот прекрасный современный пентхаус находится во Франкфурте-на-Майне, в пешей доступности …
€1,98 млн
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Квартира 1 спальня в центре города, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Висбаден, Германия
1
77 м²
Восхитительные апартаменты расположены в уникальном дворце Императора Фридриха? построенного…
€755,500
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Параметры недвижимости в Гессен, Германия
с видом на море
недорогая
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