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Квартиры в Штутгарте, Германия

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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Штутгарт, Германия
Квартира 2 комнаты
Штутгарт, Германия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 7
Продается отремонтированная 2-комнатная квартирана 2-м этаже многоквартирного дома в Штутгар…
$408,801
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Квартира 2 комнаты в Штутгарт, Германия
Квартира 2 комнаты
Штутгарт, Германия
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Ухоженная 2-комнатная квартира находится на первом этажемногоквартирного дома, в отличном ме…
$373,227
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Квартира 5 комнат в Штутгарт, Германия
Квартира 5 комнат
Штутгарт, Германия
Число комнат 5
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Трехэтажный современный многоквартирный дом в Штутгарте из 6 квартир, большей частью в котор…
$781,445
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ESTATE-SERVICE24
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Lauchweg, Германия
Квартира 3 спальни
Lauchweg, Германия
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
3-х комнатная квартира в новом доме с лифтом с центральным расположением в г. Штутгарт. О…
$650,670
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Квартира 3 комнаты в Штутгарт, Германия
Квартира 3 комнаты
Штутгарт, Германия
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
3-х комнатная квартира в новом доме с лифтом с центральным расположением в г. Штутгарт. О…
$604,515
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ESTATE-SERVICE24
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Параметры недвижимости в Штутгарте, Германия

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