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Квартиры в Дюссельдорфе, Германия

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34 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 4
Год постройки 2021  зеленый сертификат по энергоэффективности Самое важное о строительст…
$796,039
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Квартира 3 спальни в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 спальни
Дюссельдорф, Германия
Количество спален 3
Площадь 71 м²
Количество этажей 4
Квартира расположена на 3 этаже в одном из центральных районов Дюссельдорфа - Флингерн-Норд.…
$891,767
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 3
Площадь 129 м²
Этаж 4
дом ухожен квартира в отличном состоянии  в доме центральное газовое отопление Haus…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/5
Новая квартира, в которой никто не жил. Дюссельдорф Графенталь (Hohenzollernallee 25) 98…
$867,090
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Квартира 4 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 4 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 4
Площадь 97 м²
Этаж 5
Полное описание: Дом планируется построить в 2023 году. Квартира расположена на двух…
$1,04 млн
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 3
квартира 82,26 м2 в центре Дюссельдорф дом перестроен и санирован основательно в 2019/202…
$778,325
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 1
Дом планируется построить в 2023 году. РАСПОЛОЖЕНИЕ Флингерн-Норд, одно из самых попул…
$749,283
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 2
год постройки 2024 квартира на 2 этаже (1 OG) в доме есть лифт 3 комнаты простор…
$916,665
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Квартира 2 спальни в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 спальни
Дюссельдорф, Германия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1
Возможный доход в месяц - 1.700,00 € Возможный доход в год - 20.400,00 € Возможная доходно…
$600,663
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Квартира 1 спальня в Дюссельдорф, Германия
Квартира 1 спальня
Дюссельдорф, Германия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2
Арендная плата (без учета отопления) - 550 евро в месяц Коммунальные услуги + отопление - 20…
$209,940
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Квартира 4 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 4 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 4
Площадь 81 м²
Этаж 2
Полное описание: Объект готов к заселению 01.02.2022!  Новое ухоженное здание под видо…
$686,022
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 3
Полное описание: 3-х комнатная квартира с балконом. Комиссия для Покупателя +7,14% от …
$579,837
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Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 4
площадь квартиры 96 м2 2 комнаты этаж 4 (3 OG) Стоимость квартиры 750 000 Евро К…
$871,498
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 2
Hausgeld: 340 euro. Комиссия для Покупателя +3,57% к стоимости объекта. Подробности по…
$535,534
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 2
Дом планируется построить в 2023 году. Дом с лифтом. Есть лоджия. РАСПОЛОЖЕНИЕ  …
$720,438
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Квартира 4 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 4 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 4
Площадь 222 м²
Этаж 2
Комиссия для покупателя + 5,95% к стоимости объекта. Подробности по запросу.   Инфо…
$2,09 млн
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 2
Полное описание: год постройки 2024 квартира на 2 этаже (1 OG) в доме есть лифт …
$916,665
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Квартира 4 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 4 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 4
Площадь 81 м²
Этаж 2
Объект готов к заселению 01.02.2022!  Новое ухоженное здание под видом старого здания в сам…
$685,834
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3
Полное описание: Квартира в Германии эксклюзивное место в самом центре города в 40474 …
$912,168
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Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 5
40219 Düsseldorf (Unterbilk),  2002 год постройки есть машиноместо в подземном гараже Hau…
$495,456
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 2
Дом планируется построить в 2023 году. Дом с лифтом. Есть лоджия. РАСПОЛОЖЕНИЕ Ф…
$720,241
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Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 2/2
квартира с мебелью продается 2 комнаты Эксклюзивная квартира в востребованном районе г…
$685,391
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 1
Дом планируется построить в 2023 году. РАСПОЛОЖЕНИЕ Флингерн-Норд, одно из самых попул…
$749,488
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Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 2
Площадь 74 м²
Hausgeld: 246 euro Комиссия для Покупателя +5,95% к стоимости объекта. Подробности по …
$487,905
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Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 4
дом планируется построить в 2023 году. РАСПОЛОЖЕНИЕ   Флингерн-Норд, одно из самых …
$493,714
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Количество этажей 4
Квартира расположена на 3 этаже в одном из центральных районов Дюссельдорфа - Флингерн-Норд.…
$828,509
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ESTATE-SERVICE24
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Квартира 1 комната в Дюссельдорф, Германия
Квартира 1 комната
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/5
Продается однокомнатная квартира со встроенной кухней в 40227 Dusseldorf Площадь квартиры…
$130,779
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Квартира 1 комната в Дюссельдорф, Германия
Квартира 1 комната
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/3
Продается квартира в 40599 Дюссельдорфе площадью 25,69 м2. Квартира расположена на 3 этаж…
$138,407
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 5/5
3-х комнатная отремонтированная квартира в самом центре Dusseldorf в Pempelfort квартира …
$376,140
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Кондо 4 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Кондо 4 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 4
Площадь 133 м²
Количество этажей 4
4-х комнатная просторная квартира в центральном районе Дюссельдорфа. Современное высокока…
$993,757
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Параметры недвижимости в Дюссельдорфе, Германия

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