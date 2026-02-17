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Апарт-отель Грузия. Батуми. Комплекс Овал.

Батуми, Грузия
от
$64,260
19.09.2023
$64,260
19.09.2023
$642,600
06.07.2023
$64,260
;
4
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ID: 4373
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    34

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
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Апарт-отель Грузия. Батуми. Комплекс Овал.
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от
$64,260
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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