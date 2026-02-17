Апарт-отель Family club

Фамильный клуб
Локация — Гонио!!!
Отельная резиденция Wyndham с полноценной инфраструктурой для семей,
Два корпуса разделены на три блока:
1️⃣ блок исключительно для проживания и отдыха/
2️⃣ блок смешанный, что позволит владельцу отдавать в управление свою недвижимость на тот срок на который сам пожелает
3️⃣ блок отельный
Квартиры продаются под ключ.
Первый взнос 30%
Рассрочка на 30 мес.
Оплата по месячно/квартально.
Сдача первый квартал 2025 года
Закрытая приватная территория. Два небольших
корпуса в архитектурном стиле роскошного модерна
с благоустроенной территорией и открытым бассейном
Сервис All-Inclusive. Кроме питания и напитков гостям и владельцам будет доступно 42 объекта инфраструктуры, которые отвечают любым запросам для отдыха и развлечений.
Единственная отельная резиденция в Грузии, имеющая изолированный блок для постоянного проживания.
Вы покупаете резиденцию в крупнейшем отельном комплексе Западной Грузии под элитным международным брендом — Wyndham Grand Residences.
Первая в Батуми отельная резиденция с полноценной инфраструктурой для семей.
Полноценная инфраструктура на 10 000 м2
Построенный по высшим стандартам международного люкс-бренда и элитного жилья
Обслуживаемый крупнейшей управляющей
компанией в мире — Aimbridge Hospitality
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