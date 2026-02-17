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Апарт-отель Family club

Батуми, Грузия
от
$96,200
;
4
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ID: 4030
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

О комплексе

Фамильный клуб

Локация — Гонио!!!

Отельная резиденция Wyndham с полноценной инфраструктурой для семей,

Два корпуса разделены на три блока:

1️⃣ блок исключительно для проживания и отдыха/

2️⃣ блок смешанный, что позволит владельцу отдавать в управление свою недвижимость на тот срок на который сам пожелает

3️⃣ блок отельный

Квартиры продаются под ключ.

Первый взнос 30%

Рассрочка на 30 мес.

Оплата по месячно/квартально.

Сдача первый квартал 2025 года

Закрытая приватная территория. Два небольших

корпуса в архитектурном стиле роскошного модерна

с благоустроенной территорией и открытым бассейном

Сервис All-Inclusive. Кроме питания и напитков гостям и владельцам будет доступно 42 объекта инфраструктуры, которые отвечают любым запросам для отдыха и развлечений.

Единственная отельная резиденция в Грузии, имеющая изолированный блок для постоянного проживания.

Вы покупаете резиденцию в крупнейшем отельном комплексе Западной Грузии под элитным международным брендом — Wyndham Grand Residences.

Первая в Батуми отельная резиденция с полноценной инфраструктурой для семей.

Полноценная инфраструктура на 10 000 м2

Построенный по высшим стандартам международного люкс-бренда и элитного жилья

Обслуживаемый крупнейшей управляющей

компанией в мире — Aimbridge Hospitality

НАПИШИТЕ МНЕ - Я ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ И ПОДБЕРУ НЕДВИЖИМОСТЬ, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ!

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 50.0
Цена за м², USD 2,600
Цена квартиры, USD 130,000
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 37.0
Цена за м², USD 2,600
Цена квартиры, USD 96,200

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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