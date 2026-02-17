Апарт-отель Family club

Фамильный клуб

Локация — Гонио!!!

Отельная резиденция Wyndham с полноценной инфраструктурой для семей,

Два корпуса разделены на три блока:

1️⃣ блок исключительно для проживания и отдыха/

2️⃣ блок смешанный, что позволит владельцу отдавать в управление свою недвижимость на тот срок на который сам пожелает

3️⃣ блок отельный

Квартиры продаются под ключ.

Первый взнос 30%

Рассрочка на 30 мес.

Оплата по месячно/квартально.

Сдача первый квартал 2025 года

Закрытая приватная территория. Два небольших

корпуса в архитектурном стиле роскошного модерна

с благоустроенной территорией и открытым бассейном

Сервис All-Inclusive. Кроме питания и напитков гостям и владельцам будет доступно 42 объекта инфраструктуры, которые отвечают любым запросам для отдыха и развлечений.

Единственная отельная резиденция в Грузии, имеющая изолированный блок для постоянного проживания.

Вы покупаете резиденцию в крупнейшем отельном комплексе Западной Грузии под элитным международным брендом — Wyndham Grand Residences.

Первая в Батуми отельная резиденция с полноценной инфраструктурой для семей.

Полноценная инфраструктура на 10 000 м2

Построенный по высшим стандартам международного люкс-бренда и элитного жилья

Обслуживаемый крупнейшей управляющей

компанией в мире — Aimbridge Hospitality

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