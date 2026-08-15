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Склады в муниципалитете Пафос, Кипр

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коммерческая недвижимость
105
отели
7
офисы
31
инвестиционная недвижимость
21
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1 объект найдено
Склад 1 088 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Склад 1 088 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 1 088 м²
Здание целиком на 9 квартир - Пафос | Кипр. Проект ROI Residence - Пафос ROI RESIDENCE…
$3,60 млн
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