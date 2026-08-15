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Отели в муниципалитете Пафос, Кипр

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коммерческая недвижимость
105
офисы
31
инвестиционная недвижимость
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7 объектов найдено
Отель в муниципалитет Пафос, Кипр
Отель
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 35
Дом престарелых, расположенный в Пафосе, Кипр. Дом медсестер предоставляет свои услуги в теч…
$1,72 млн
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Отель 2 790 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Отель 2 790 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 45
Площадь 2 790 м²
Комплекс апартаментов отеля на продажу - Гробницы королей, Пафос. Отличная инвестицио…
$10,36 млн
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Отель в муниципалитет Пафос, Кипр
Отель
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 127
$14,22 млн
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Отель 15 000 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Отель 15 000 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 320
Площадь 15 000 м²
$340,37 млн
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Отель 11 500 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Отель 11 500 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 250
Площадь 11 500 м²
$75,32 млн
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Отель в муниципалитет Пафос, Кипр
Отель
муниципалитет Пафос, Кипр
$97,25 млн
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TekceTekce
Отель в муниципалитет Пафос, Кипр
Отель
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 105
$21,53 млн
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