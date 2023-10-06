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Отели в Пафос, Кипр

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7 объектов найдено
Отель 18 спален с парковкой в Пафос, Кипр
Отель 18 спален с парковкой
Пафос, Кипр
Количество спален 18
Площадь 730 м²
Продается отель площадью 730 кв.м В Пафосе. Отель расположен на 2уровнях. Второй этаж состои…
€1,40 млн
Отель 18 спален с furnishings в Пафос, Кипр
Отель 18 спален с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 29
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 730 м²
Количество этажей 2
Продается отель площадью 730 кв.м В Пафосе. Отель расположен на 2уровнях. Второй этаж состои…
€1,40 млн
Отель 320 комнат в Пафос, Кипр
Отель 320 комнат
Пафос, Кипр
Комнаты 320
Площадь 15 000 м²
€322,00 млн
Отель в Пафос, Кипр
Отель
Пафос, Кипр
€92,00 млн
Отель 127 комнат в Пафос, Кипр
Отель 127 комнат
Пафос, Кипр
Комнаты 127
€13,50 млн
Отель 250 комнат в Пафос, Кипр
Отель 250 комнат
Пафос, Кипр
Комнаты 250
Площадь 11 500 м²
€71,50 млн
Отель 105 комнат в Пафос, Кипр
Отель 105 комнат
Пафос, Кипр
Комнаты 105
€20,50 млн
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