Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Пафос
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в муниципалитете Пафос, Кипр

коммерческая недвижимость
66
отели
11
офисы
15
магазины
8
Инвестиционная Удалить
Очистить
21 объект найдено
Инвестиционная 1 000 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 1 000 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 1 000 м²
The building is located in the very heart of Paphos Town, it is an ideal investment. Current…
$1,04 млн
Оставить заявку
Инвестиционная в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Unveil the epitome of coastal living with this exclusive opportunity to own a set of five mo…
$1,31 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 1 074 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 1 074 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 074 м²
Четыреуровневое централизованное, современное здание, построенное на отдельном участке с сущ…
$2,51 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 909 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 909 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 909 м²
Современное коммерческое здание расположено на въезде в город Пафос, недалеко от центра горо…
$3,20 млн
Оставить заявку
Инвестиционная в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
5 Aprtments for sale in Kato Paphos area 3 two bedrooms and 2 one bedrooms    - Reserved
$746,528
Оставить заявку
Инвестиционная 381 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 381 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 381 м²
Located in the heart of the Paphos city centre, this modern building will be constructed to …
$1,63 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 1 520 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 1 520 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 1 520 м²
This building is a showroom and warehouse in the Agios Pavlos area of Paphos. The building c…
$1,03 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 756 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 756 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 756 м²
This property located in the heart of city center.  The building is of a mixed use property,…
$1,10 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 1 866 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 1 866 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 1 866 м²
Exclusive, luxury, gated project located on the beach front in the heart of Paphos harbour a…
$14,51 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 350 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 350 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 350 м²
Building : 2 floors , 3- one bedroom flat each floor. Total number of apartments 6-one bedro…
$926,349
Оставить заявку
Инвестиционная 1 341 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 1 341 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 1 341 м²
The building is primely located on Apostolou Pavlou Avenue, within the city center of Paphos…
$1,59 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 804 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 804 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 804 м²
Современный комплекс расположен в самом центре города Пафос, эта современная башня может пох…
$3,71 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 1 160 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 1 160 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 1 160 м²
Современный и элегантный проект просторных офисов, роскошных 3-комнатных апартаментов, крыты…
$4,64 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 975 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 975 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 975 м²
Two modern high specification neighbouring commercial shops/offices in Paphos, centrally loc…
$2,04 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 617 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 617 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 617 м²
Эти 7 роскошных квартир находятся на 4-этажном роскошном здании. Первый, второй и третий эта…
$2,72 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 500 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 500 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 500 м²
Роскошные 2 из 4-спальных вилл, современный дизайн от отмеченного наградами архитектора, пос…
$3,29 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 305 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 305 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
A three-storey building which consists of an underground car park approximately 60 sq.m, a s…
$310,247
Оставить заявку
Инвестиционная 800 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 800 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 800 м²
Здание на продажу в Агиос Павлос, Пафос. Оно состоит из четырех квартир с 3 спальнями. Одна …
$977,466
Оставить заявку
Инвестиционная 670 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 670 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 670 м²
This stylish commercial building for sale, is located in Paphos city and consists of a groun…
$3,38 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 376 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 376 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 376 м²
The building has a covered area of c. 376sqm and comprises of -Two ground floor shops that c…
$459,360
Оставить заявку
Инвестиционная в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 18
Welcome to the ideal renovation project! This building, located in the historic Tombs of the…
$1,80 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти