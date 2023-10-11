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Коттеджи с бассейном в Никосия, Кипр

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Geri, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 198 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Вергина - район Ларнака, с 198 кв.м. крыт…
€295,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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