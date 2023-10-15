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Коттеджи в Строволос, Кипр

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13 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 155 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Каллитея недалеко от Карлсберга - провинц…
€254,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с водоснабжением в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с водоснабжением
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 159 м²
Продается отдельный новый трехкомнатный дом в Черри - провинция Никосия, площадью 159 кв.м.м…
€240,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с парком в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с парком
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 190 м²
Продается отдельная трехкомнатная квартира в Арадиппу - провинция Ларнака, площадью 190 кв.м…
€245,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 224 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площа…
€630,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Продается строящийся полуэтажный дом с тремя спальнями в провинции Агланция - Никосия, площа…
€245,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Продается строящийся дом с тремя спальнями в Агланции - провинция Никосия, площадью 130 кв.м…
€245,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Ороклини - провинция Ларнака, площадью 154 кв.м.…
€235,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в провинции Парамита - Лимассол, площадью 151 м². …
€240,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с парком в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с парком
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Камаресе - провинция Ларнака, с 180 т.м. крытые …
€240,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с центральным отоплением в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с центральным отоплением
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Полунезависимый дом с тремя спальнями на продажу в Дромолаксии - провинция Ларнака, с 150 кв…
€185,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Строволос, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Продается отдельный новый дом с четырьмя спальнями в районе Гери - провинция Никосия, с 170 …
€280,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Строволос, Кипр
Коттедж 1 комната с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Особенности дома:➢ Площадь: 225 кв.м➢ Количество этажей: 2➢ Количество спален: 3➢ Ванные ком…
€383,000
Коттедж 7 спален с видом на город, с furnishings в Строволос, Кипр
Коттедж 7 спален с видом на город, с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 376 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 376 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
€700,000
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