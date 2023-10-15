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Коттеджи в Лакатамия, Кипр

Коттедж В архив
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3 объекта найдено
Коттедж 1 комната с furnishings в Лакатамия, Кипр
Коттедж 1 комната с furnishings
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 345 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 345 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
€530,000
Коттедж 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с подвалом в Лакатамия, Кипр
Коттедж 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с подвалом
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 110 м²
Продается двухэтажный двухквартирный дом с двумя спальнями и подвалом в тихом и привлекатель…
€166,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 спальни с furnishings
Лакатамия, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м В Никосии. Коттедж состоит из 3 спальных комна…
€210,000
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