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Виллы с гаражом в районе Никосия, Кипр

Никосия
52
Строволос
19
Лация
10
Лакатамия
7
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1 объект найдено
Вилла в Никосия, Кипр
Вилла
Никосия, Кипр
Площадь 160 м²
Последняя вилла в комплексе вилл в Никосии (Lefkosa), район Gonyeli. Общее количество вилл …
$270,931
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Агентство
Hayat
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Параметры недвижимости в районе Никосия, Кипр

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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