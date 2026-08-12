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Виллы с бассейном в Limassol Municipality, Кипр

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Tserkezoi Municipality
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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Площадь 430 м²
Строящаяся роскошная вилла с пятью спальнями, подвал, продается в Агиос Афанасиос - провинци…
$1,50 млн
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Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

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