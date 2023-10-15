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15 объектов найдено
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Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Лимасол, Кипр
6
5
294 м²
4
Продается 4-этажная вилла площадью 294 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€788,200
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Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
3
310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
€650,000
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Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
3
310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
3
310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Пареклисия, Кипр
4
215 м²
Роскошный независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, …
€705,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Пареклисия, Кипр
3
195 м²
Роскошный независимый дом с тремя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, с 1…
€675,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
4
211 м²
Роскошный независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в районе APS - провинция Никосия, …
€710,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
258 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Агиос Тичонас - провинция Лимассол, площадью 2…
€1,59 млн
Рекомендовать
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
401 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Джермасогии - провинция Лимассол, площадью 431…
€1,68 млн
Рекомендовать
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
6
289 м²
Строящаяся роскошная вилла с шестью спальнями, с подвалом, для продажи в Агиа Фила - провинц…
€680,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
430 м²
Строящаяся роскошная вилла с пятью спальнями, подвал, продается в Агиос Афанасиос - провинци…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с бассейном, с крытой парковкой, с верандой
Лимасол, Кипр
3
151 м²
Роскошный двухэтажный дом с тремя спальнями на продажу в Агиа Текла - провинция Фамагуста. Д…
€475,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Лимасол, Кипр
4
3
200 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€630,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
6
3
322 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 322 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€610,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Лимасол, Кипр
5
4
512 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 512 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,35 млн
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Параметры недвижимости в Лимассоле, Кипр
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с видом на горы
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