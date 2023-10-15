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Виллы с бассейном в Лимассоле, Кипр

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15 объектов найдено
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings в Лимасол, Кипр
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 294 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 294 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€788,200
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
€650,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
€650,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
€650,000
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Пареклисия, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Пареклисия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 215 м²
Роскошный независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, …
€705,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Пареклисия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
Роскошный независимый дом с тремя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, с 1…
€675,000
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 211 м²
Роскошный независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в районе APS - провинция Никосия, …
€710,000
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 258 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Агиос Тичонас - провинция Лимассол, площадью 2…
€1,59 млн
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 401 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Джермасогии - провинция Лимассол, площадью 431…
€1,68 млн
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 289 м²
Строящаяся роскошная вилла с шестью спальнями, с подвалом, для продажи в Агиа Фила - провинц…
€680,000
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 430 м²
Строящаяся роскошная вилла с пятью спальнями, подвал, продается в Агиос Афанасиос - провинци…
€1,50 млн
Вилла 3 комнаты с бассейном, с крытой парковкой, с верандой в Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты с бассейном, с крытой парковкой, с верандой
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Роскошный двухэтажный дом с тремя спальнями на продажу в Агиа Текла - провинция Фамагуста. Д…
€475,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Лимасол, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€630,000
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 322 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 322 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€610,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Лимасол, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 512 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 512 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,35 млн

Параметры недвижимости в Лимассоле, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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