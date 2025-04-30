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Виллы с садом в Limassol Municipality, Кипр

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3 объекта найдено
Вилла 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Площадь 430 м²
Строящаяся роскошная вилла с пятью спальнями, подвал, продается в Агиос Афанасиос - провинци…
$1,50 млн
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 319 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и садами недалеко от моря, в центре Лимассола, Кипр Предла…
$1,47 млн
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Вилла 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 193 м²
Under construction three bedroom luxury villa for sale in Kapparis area - Famagusta province…
$678,696
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Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

с террасой
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