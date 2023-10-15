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Виллы с видом на море в Лимассоле, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€600,000

Параметры недвижимости в Лимассоле, Кипр

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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