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Виллы у моря в Limassol Municipality, Кипр

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Tserkezoi Municipality
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2 объекта найдено
Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Шестикомнатное святилище изысканной элегантности. С широким панорамным видом и в окружении з…
$1,26 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 465 м²
Эта потрясающая вилла с 4 спальнями с дополнительной комнатой горничной расположена в тихом …
$3,44 млн
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Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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