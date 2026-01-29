Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Kourio Municipality
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Kourio Municipality, Кипр

Ypsonas Municipality
47
Sotira Lemesou Municipality
13
Trachoni Municipality
11
Эпископи
8
1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 3 комнаты
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/3
Испытайте лучшее в современной жизни в Лимассоле, Кипр. Этот потрясающий полуотдельный новый…
$323,523
