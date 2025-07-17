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Виллы в Kourio Municipality, Кипр

Trachoni Municipality
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6 объектов найдено
Вилла в Ypsonas Municipality, Кипр
Вилла
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
3-спальная отдельно стоящая вилла - современный семейный дом в Ипсонасе Расположенная недале…
$487,533
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Вилла в Trachoni Municipality, Кипр
Вилла
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Дизайн виллы сочетает в себе средиземноморский стиль и традиционную кипрскую архитектуру с с…
$575,452
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Вилла в Эпископи, Кипр
Вилла
Эпископи, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Расположенная в живописном городке Эпископи, эта роскошная вилла площадью 350 кв.м возвышает…
$785,433
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TekceTekce
Вилла в Trachoni Municipality, Кипр
Вилла
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Дизайн виллы сочетает в себе средиземноморский стиль и традиционную кипрскую архитектуру с с…
$581,264
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Вилла в Trachoni Municipality, Кипр
Вилла
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
Продается: отдельно стоящая вилла в стадии строительства с современным дизайном и просторной…
$574,308
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Вилла в Trachoni Municipality, Кипр
Вилла
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Дизайн виллы сочетает в себе средиземноморский стиль и традиционную кипрскую архитектуру с с…
$569,639
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Параметры недвижимости в Kourio Municipality, Кипр

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