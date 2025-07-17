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Дома с садом в Kourio Municipality, Кипр

Ypsonas Municipality
33
Trachoni Municipality
13
Эпископи
8
Sotira Lemesou Municipality
4
1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Эрими, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Эрими, Кипр
Число комнат 3
Площадь 143 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Кония - Пафос, площадью 161 кв.…
$369,664
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