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Дома в Kourio Municipality, Кипр

Ypsonas Municipality
33
Trachoni Municipality
13
Эпископи
8
Sotira Lemesou Municipality
4
114 объектов найдено
Вилла в Ypsonas Municipality, Кипр
Вилла
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
3-спальная отдельно стоящая вилла - современный семейный дом в Ипсонасе Расположенная недале…
$487,533
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Дом 4 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 341 м²
Отдельный двухэтажный дом в Трахони, Лимассол. Недвижимость расположена недалеко от множеств…
$466,903
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Дом 3 спальни в Асоматос, Кипр
Дом 3 спальни
Асоматос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Просторный и воздушный семейный дом, расположенный в тихом районе Асоматос. Дом состоит из г…
$390,870
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TekceTekce
Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Новая разработка расположена в районе Ипсонас в Лимассоле. Расположенный очень близко к един…
$868,004
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Дом 3 спальни в Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Представляем современные дома, расположенные в спокойном анклаве деревни Сотира, Лимассол. Э…
$411,160
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Дом 3 спальни в Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Представляем современные дома, расположенные в спокойном анклаве деревни Сотира, Лимассол. Э…
$411,160
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Вилла в Trachoni Municipality, Кипр
Вилла
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Дизайн виллы сочетает в себе средиземноморский стиль и традиционную кипрскую архитектуру с с…
$575,452
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Дом 3 спальни в Эрими, Кипр
Дом 3 спальни
Эрими, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Новый жилой проект в Эйрими, Лимассол. Проект состоит всего из 3 отдельных домов. Он сочетае…
$422,581
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Вилла в Эпископи, Кипр
Вилла
Эпископи, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Расположенная в живописном городке Эпископи, эта роскошная вилла площадью 350 кв.м возвышает…
$785,433
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Дом 3 спальни в Эрими, Кипр
Дом 3 спальни
Эрими, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очень семейный и известный район в Эрими, недалеко от всех местных удобств, школ и парков. …
$581,264
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Дом 6 спален в Эрими, Кипр
Дом 6 спален
Эрими, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Изысканная 6-комнатная вилла для продажи в Эрими, Лимассол - Title Deeds Откройте для себя …
$1,28 млн
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Дом 4 спальни в Эрими, Кипр
Дом 4 спальни
Эрими, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 155 м²
Четырехкомнатная вилла с частным садом в Серене Эрими, Лимассол Эта красиво оформленная вил…
$532,302
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Дом 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Просторный 3-комнатный дом в Ипсонасе, Лимассол. Площадь 175 кв.м. + расширение Размер учас…
$799,477
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Дом 6 спален в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 6 спален
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Эта роскошная вилла находится в пригороде Лимассола, на очень частной и тихой дороге, соседн…
$3,37 млн
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Дом 3 спальни в Эрими, Кипр
Дом 3 спальни
Эрими, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Современный и элегантный проект Эрими, Лимассол. Дома предлагают современный дизайн, высокок…
$422,581
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Дом 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Этаж 2
Расположенный в предгорьях гор недалеко от Ипсонаса, проект предлагает две эксклюзивные вилл…
$585,914
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Дом 5 спален в Trachoni Municipality, Кипр
Дом 5 спален
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Отдельный дом 5 спален в хорошем районе в Трахони, в 5 минутах езды от торгового центра и ка…
$529,524
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Дом 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Современные полуотдельные виллы в Ипсуполи, Лимассол. Расположенные всего в нескольких минут…
$568,366
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Дом 4 спальни в Эпископи, Кипр
Дом 4 спальни
Эпископи, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Мы рады предложить вам этот красивый, уютный дом, утепленный снаружи с использованием новейш…
$760,025
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Дом 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Дом на продажу в элитном районе Лимассола, Агиос Силас. Есть сад на крыше, просторные балкон…
$627,765
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Дом 3 спальни в Асоматос, Кипр
Дом 3 спальни
Асоматос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Дом расположен в Asomatos. Земля собственности составляет 380 квадратных метров, дом - 176 к…
$813,770
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Дом 3 спальни в Эрими, Кипр
Дом 3 спальни
Эрими, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Современный и элегантный проект Эрими, Лимассол. Дома предлагают современный дизайн, высокок…
$451,134
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Дом 3 спальни в Эрими, Кипр
Дом 3 спальни
Эрими, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Новый проект расположен в тихом устоявшемся жилом районе Эрими. Рядом с пляжем и городскими …
$497,036
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Дом 3 спальни в Колосси, Кипр
Дом 3 спальни
Колосси, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 Спальня Дом с 1 спальней квартира в подвале. Дом: 3 спальни (главная спальня с ванной), 3…
$813,770
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Дом 2 спальни в Эрими, Кипр
Дом 2 спальни
Эрими, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этот проект расположен в Эрими, Лимассол, эксклюзивной коллекции из 4 тщательно спроектирова…
$331,212
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Дом 3 спальни в Эрими, Кипр
Дом 3 спальни
Эрими, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Очень семейный и известный район в Эрими, недалеко от всех местных удобств, школ и парков. …
$488,262
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Дом 3 спальни в Колосси, Кипр
Дом 3 спальни
Колосси, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Этаж 2
Исследуйте очаровательное очарование Колосси, Лимассол, через наш тщательно разработанный пр…
$395,260
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Дом 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Современные полуотдельные виллы в Ипсуполи, Лимассол. Расположенные всего в нескольких минут…
$516,169
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Дом 3 спальни в Эрими, Кипр
Дом 3 спальни
Эрими, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Потрясающая жилая застройка, расположенная в Эрими, Лимассол. Его основное расположение обес…
$445,423
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Дом 3 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Эксклюзивный проект 3 отдельно стоящих вилл в районе Трахони, Лимассол. В быстро развивающем…
$559,634
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Типы недвижимости в Kourio Municipality

виллы

Параметры недвижимости в Kourio Municipality, Кипр

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