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Квартиры с видом на горы в Kourio Municipality, Кипр

Ypsonas Municipality
212
Trachoni Municipality
93
Эпископи
5
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Эпископи, Кипр
Квартира 4 комнаты
Эпископи, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в спокойном районе, Епископи, Кипр Предлагаются э…
$489,057
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Типы недвижимости в Kourio Municipality

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Kourio Municipality, Кипр

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