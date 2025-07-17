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Квартиры с садом в Kourio Municipality, Кипр

Ypsonas Municipality
212
Trachoni Municipality
93
Эпископи
5
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9 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 2
Площадь 179 м²
Two bedroom penthouse apartment for sale in Pano Lakatamia - Nicosia district, on the 3rd fl…
$197,195
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Квартира 4 комнаты в Эпископи, Кипр
Квартира 4 комнаты
Эпископи, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс меблированных вилл с панорамными видами, Эпископи, Кипр Предлагаются меблиро…
$453,035
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Квартира 2 комнаты в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 2
Площадь 139 м²
Продается двухкомнатная квартира в Камаресе - провинция Ларнака. Это 75 т.м. крытые интерьер…
$204,966
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Эпископи, Кипр
Квартира 4 комнаты
Эпископи, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с живописными видами, Эпископи, Кипр Предлагаются виллы с парковочными …
$489,057
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Квартира 4 комнаты в Эпископи, Кипр
Квартира 4 комнаты
Эпископи, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в спокойном районе, Епископи, Кипр Предлагаются э…
$489,057
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Квартира 2 комнаты в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 2
Площадь 94 м²
Two bedroom penthouse apartment under construction with roof garden for sale in Kolossi - Li…
$185,183
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Квартира 2 комнаты в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 76 т.м. крытый интерьер…
$154,974
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Квартира 1 комната в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 комната
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 1
Площадь 66 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 3 этаже жи…
$156,154
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Квартира 2 комнаты в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 2
Площадь 72 м²
Продается новая двухкомнатная квартира в Паралимни - провинция Фамагуста, на втором этаже жи…
$124,979
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Типы недвижимости в Kourio Municipality

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
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Параметры недвижимости в Kourio Municipality, Кипр

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