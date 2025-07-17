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Квартиры в Kourio Municipality, Кипр

Ypsonas Municipality
212
Trachoni Municipality
93
Эпископи
5
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409 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
Квартира с 1 спальней – современный комфорт с инвестиционной привлекательностью Эта уютная, …
$214,747
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
Современная недвижимость, расположенная в Ипсонасе, Лимассол, откуда открывается потрясающий…
$290,198
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Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/3
Квартира с 1 спальней – современный комфорт с инвестиционной привлекательностью Эта уютная, …
$203,139
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Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
Современная недвижимость, расположенная в Ипсонасе, Лимассол, откуда открывается потрясающий…
$191,531
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/3
Апартаменты с 2 спальнями - просторная жизнь в хорошем месте Предназначенная для пар, неболь…
$261,178
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Апартаменты с 2 спальнями - просторная жизнь в хорошем месте Предназначенная для пар, неболь…
$253,053
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Этаж 3/3
Современная недвижимость, расположенная в Ипсонасе, Лимассол, откуда открывается потрясающий…
$296,002
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Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Квартира с 1 спальней – современный комфорт с инвестиционной привлекательностью Эта уютная, …
$196,174
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Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Квартира с 1 спальней – современный комфорт с инвестиционной привлекательностью Эта уютная, …
$196,174
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Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/3
Квартира с 1 спальней – современный комфорт с инвестиционной привлекательностью Эта уютная, …
$207,782
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Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Квартира с 1 спальней – современный комфорт с инвестиционной привлекательностью Эта уютная, …
$179,923
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/3
Апартаменты с 2 спальнями - просторная жизнь в хорошем месте Предназначенная для пар, неболь…
$255,374
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
Современная недвижимость, расположенная в Ипсонасе, Лимассол, откуда открывается потрясающий…
$278,590
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Квартира 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира – идеальная семья, живущая с инвестиционной ценностью Просторная и совр…
$313,414
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Квартира 2 комнаты в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 2
Площадь 97 м²
Продается двухкомнатная квартира в Като Полемидия - провинция Лимассол, площадью 77 кв.м. кр…
$197,526
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Квартира 1 спальня в Асоматос, Кипр
Квартира 1 спальня
Асоматос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3
Эксклюзивный обзор жилого сообщества Обзор проекта Это эксклюзивное закрытое сообщество соч…
$302,257
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Квартира 1 спальня в Асоматос, Кипр
Квартира 1 спальня
Асоматос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1
Эксклюзивный обзор жилого сообщества Обзор проекта Это эксклюзивное закрытое сообщество соч…
$313,883
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Пентхаус в Trachoni Municipality, Кипр
Пентхаус
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 4/4
Он окружен акрами зеленых полей, предлагая жителям лучшее из обоих миров - сельскую местност…
$509,187
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Квартира 1 спальня в Асоматос, Кипр
Квартира 1 спальня
Асоматос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1
Эксклюзивный обзор жилого сообщества Обзор проекта Это эксклюзивное закрытое сообщество соч…
$260,406
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Квартира 2 спальни в Асоматос, Кипр
Квартира 2 спальни
Асоматос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 3
Продается: Этот современный апартамент на этапе строительства предлагает комфортную внутренн…
$427,368
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Пентхаус в Trachoni Municipality, Кипр
Пентхаус
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/4
Продается пентхаус на стадии строительства в Трахони с просторной внутренней площадью 106 м²…
$721,905
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Квартира 3 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Трехкомнатная квартира на 4 этаже. Эта квартира состоит из жилой и кухонной зоны открытого п…
$673,845
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Квартира 1 спальня в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/2
1-комнатная квартира - идеально подходит для комфортного и доступного проживания Эта хорошо…
$179,036
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Квартира 2 спальни в Асоматос, Кипр
Квартира 2 спальни
Асоматос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Комплекс Gated расположен в тихом жилом районе Asomatos, Лимассол. Ключевые особенности Сов…
$434,002
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/3
Эта резиденция тщательно разработана, чтобы предложить просторные, инновационные и функциона…
$290,632
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 3/3
Эта двухкомнатная квартира расположена в перспективной деревне Ипсонас, Лимассол. Расположен…
$344,828
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Квартира 1 спальня в Асоматос, Кипр
Квартира 1 спальня
Асоматос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 3
На продажу по проекту предлагается эта современная однокомнатная квартира с комфортной внутр…
$265,661
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2
Премиальные функции и спецификации Итальянские кухни - элегантные, функциональные и построен…
$331,321
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Новый проект расположен в привлекательном районе Ипсонаса, всего в нескольких минутах езды о…
$317,507
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Квартира 2 спальни в Асоматос, Кипр
Квартира 2 спальни
Асоматос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2
Эксклюзивный обзор жилого сообщества Обзор проекта Это эксклюзивное закрытое сообщество соч…
$446,252
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Типы недвижимости в Kourio Municipality

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Kourio Municipality, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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