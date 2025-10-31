Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Кипр
  3. Kourio Municipality
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Поле для гольфа

Квартиры около гольф-клуба в Kourio Municipality, Кипр

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Асоматос, Кипр
Квартира 2 спальни
Асоматос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
For sale off plan, this modern 2-bedroom apartment offers 77.7 m² of comfortable internal sp…
$396,901
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Асоматос, Кипр
Квартира 2 спальни
Асоматос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
For sale: Off-plan apartment offering modern living with an internal space of 85 m2. This tw…
$429,648
Оставить заявку
