Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Kourio Municipality
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Kourio Municipality, Кипр

Ypsonas Municipality
212
Trachoni Municipality
93
Эпископи
5
Квартира Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 2
Площадь 103 м²
Продается двухкомнатная квартира в Ороклини - провинция Ларнака. Он имеет 92 кв.м. крытые ин…
$189,187
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 2
Площадь 130 м²
Продается двухкомнатная квартира в Ороклини - провинция Ларнака. Имеет 90 т.м. крытые интерь…
$182,970
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Franor Apartments современный жилой комплекс на Кипре, идеально подходящий для отдыха и прож…
$326,903
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
TekceTekce
Квартира 1 комната в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 комната
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 1
Площадь 66 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 3 этаже жи…
$156,154
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 2
Площадь 72 м²
Продается новая двухкомнатная квартира в Паралимни - провинция Фамагуста, на втором этаже жи…
$124,979
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Kourio Municipality

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Kourio Municipality, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти