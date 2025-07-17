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Квартиры-студии в Kourio Municipality, Кипр

Ypsonas Municipality
4
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4 объекта найдено
Студия в Ypsonas Municipality, Кипр
Студия
Ypsonas Municipality, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2
Студия-квартира - Ypsonas, Лимассол Эти современные апартаменты с 1 спальней являются отлич…
$162,511
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Студия в Ypsonas Municipality, Кипр
Студия
Ypsonas Municipality, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4
Студия-квартира - Ypsonas, Лимассол Эти современные апартаменты с 1 спальней являются отлич…
$174,119
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Студия в Ypsonas Municipality, Кипр
Студия
Ypsonas Municipality, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Студия-квартира - Ypsonas, Лимассол Эти современные апартаменты с 1 спальней являются отлич…
$156,707
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Студия в Ypsonas Municipality, Кипр
Студия
Ypsonas Municipality, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3
Студия-квартира - Ypsonas, Лимассол Эти современные апартаменты с 1 спальней являются отлич…
$168,315
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Параметры недвижимости в Kourio Municipality, Кипр

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