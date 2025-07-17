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Пентхаусы в Kourio Municipality, Кипр

Ypsonas Municipality
11
Trachoni Municipality
5
Пентхаус Удалить
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18 объектов найдено
Пентхаус в Trachoni Municipality, Кипр
Пентхаус
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 4/4
Он окружен акрами зеленых полей, предлагая жителям лучшее из обоих миров - сельскую местност…
$509,187
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Пентхаус в Trachoni Municipality, Кипр
Пентхаус
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/4
Продается пентхаус на стадии строительства в Трахони с просторной внутренней площадью 106 м²…
$721,905
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Пентхаус в Trachoni Municipality, Кипр
Пентхаус
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/4
Он окружен акрами зеленых полей, предлагая жителям лучшее из обоих миров - сельскую местност…
$696,355
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TekceTekce
Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 2/2
Этот проект представляет собой современный двухэтажный жилой дом, расположенный в Ипсонасе, …
$377,822
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Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Наш новый проект удобно расположен в Ипсонасе и состоит из 9 хорошо продуманных, просторных …
$325,508
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Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 3/3
Этот минималистский проект, расположенный в Ипсонасе, состоит из шести 2-спальных апартамент…
$418,510
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Пентхаус в Эрими, Кипр
Пентхаус
Эрими, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 8 085 м²
Этаж 2/2
Двухкомнатная квартира в современной резиденции - Эрими, Лимассол Расположенная в мирном и …
$310,395
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Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 3/3
Элегантные 1- и 2-комнатные апартаменты с пентхаусом в Лимассоле Откройте для себя новое ро…
$383,634
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Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 5
Апартаменты с 2 спальнями - Ypsonas, Limassol Идеально подходит для небольших семей или тех…
$371,454
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Пентхаус в Trachoni Municipality, Кипр
Пентхаус
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 4/4
Он окружен акрами зеленых полей, предлагая жителям лучшее из обоих миров - сельскую местност…
$548,713
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Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 5
Апартаменты с 3 спальнями - Ypsonas, Limassol Апартаменты с 3 спальнями предназначены для с…
$429,493
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Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
Этот проект представляет собой современный двухэтажный жилой дом, расположенный в Ипсонасе, …
$279,007
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Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Этаж 3
Vergina Court представляет гармоничное сочетание современного дизайна, функциональности и яр…
$406,885
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Застройщик
GPA upgraded homes ltd
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Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 1/2
Роскошная жизнь Устойчиво спроектированные роскошные объекты в самом перспективном районе за…
$395,260
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Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 3/3
Резиденция предназначена для предоставления просторных, функциональных и революционных апарт…
$418,510
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Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 3/3
Резиденция предназначена для предоставления просторных, функциональных и революционных апарт…
$424,323
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Пентхаус в Trachoni Municipality, Кипр
Пентхаус
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/4
Он окружен акрами зеленых полей, предлагая жителям лучшее из обоих миров - сельскую местност…
$685,892
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Пентхаус в Асоматос, Кипр
Пентхаус
Асоматос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Этаж 3/3
Это новый эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в живописной деревне Асоматоc, всего в …
$577,524
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Параметры недвижимости в Kourio Municipality, Кипр

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