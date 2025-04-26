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Дома с видом на море в Koinoteta Talas, Кипр

виллы
6
2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Тала, Кипр
Дом 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
A Wonderful Lifestyle and Winning Location house built in three plots, divided into the main…
$1,14 млн
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Вилла 4 комнаты в Тала, Кипр
Вилла 4 комнаты
Тала, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа и центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэ…
$993,991
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Параметры недвижимости в Koinoteta Talas, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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