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Дома с бассейном в Koinoteta Talas, Кипр

виллы
6
1 объект найдено
Дом 12 спален в Камарес, Кипр
Дом 12 спален
Камарес, Кипр
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 990 м²
Nestled atop the hills with commanding views of the Mediterranean Sea, this villa is part of…
$12,55 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Talas, Кипр

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