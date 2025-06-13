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Дома с гаражом в Koinoteta Talas, Кипр

виллы
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4
1 объект найдено
Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 685 м²
Современная вилла с 3 спальнями в престижном комплексе AQUILA VILLAS, расположенном в зелёны…
$892,913
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Параметры недвижимости в Koinoteta Talas, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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