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Дома с садом в Koinoteta Talas, Кипр

виллы
6
8 объектов найдено
Дом 4 спальни в Тала, Кипр
Дом 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
An opulent project crafted to establish a fresh standard for upscale living in Cyprus. A tas…
$2,02 млн
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Дом 12 спален в Камарес, Кипр
Дом 12 спален
Камарес, Кипр
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 990 м²
Nestled atop the hills with commanding views of the Mediterranean Sea, this villa is part of…
$12,55 млн
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Дом 4 спальни в Тала, Кипр
Дом 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Nestled in Paphos, this villa is truly exceptional. The project is distinguished by its intr…
$2,17 млн
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Дом 5 спален в Тала, Кипр
Дом 5 спален
Тала, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 403 м²
Nestled in Paphos, this 5-bedroom villa is truly exceptional. The project is distinguished b…
$2,70 млн
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Дом 3 спальни в Камарес, Кипр
Дом 3 спальни
Камарес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Situated atop an advantageous hillside, this villa not only boasts magnificent vistas of the…
$1,44 млн
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Дом 4 спальни в Камарес, Кипр
Дом 4 спальни
Камарес, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Situated atop an advantageous hillside, this villa not only boasts magnificent vistas of the…
$937,247
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Дом 3 спальни в Тала, Кипр
Дом 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Nestled on a hill in the southwestern region of Cyprus, this villa boasts a prime location w…
$1,47 млн
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Дом 3 спальни в Камарес, Кипр
Дом 3 спальни
Камарес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
This exceptional villa stands out for its graceful stone arches and an exceptional position …
$1,07 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Talas, Кипр

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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