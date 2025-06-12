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Бунгало в Koinoteta Talas, Кипр

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3 объекта найдено
Бунгало в Тала, Кипр
Бунгало
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Мы рады представить нашу изысканную новую разработку, тщательно разработанную с учетом предп…
$1,47 млн
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Бунгало в Тала, Кипр
Бунгало
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается: Одно бунгало в Тале, в настоящее время строится. Прекрасная возможность иметь сов…
$1,59 млн
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Бунгало в Камарес, Кипр
Бунгало
Камарес, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Уютно расположенный среди живописных холмов очаровательной деревни Тала, этот восхитительный…
$967,547
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Параметры недвижимости в Koinoteta Talas, Кипр

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