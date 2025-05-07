Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Parekklesias
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Koinoteta Parekklesias, Кипр

однокомнатные
10
двухкомнатные
25
трехкомнатные
9
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция рядом с пляжем, Пареклисия, Кипр Предлагаются апартаменты и пентхаусы в ре…
$204,936
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Пареклисия, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Новая закрытая резиденция с бассейном и спа-зоной, Пареклисия, Кипр Резиденция располагает …
$1,03 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Пареклисия, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с панорамным видом на первой линии у моря, Лимассол, Кипр Предлагаются апа…
$3,73 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Koinoteta Parekklesias, Кипр

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти