Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Церковное Сообщество
  5. Квартиры

Квартиры с видом на море в Церковное Сообщество, Кипр

однокомнатные
5
двухкомнатные
5
трехкомнатные
8
Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Церковное Сообщество, Кипр
Количество спален 4
Площадь 303 м²
Этаж 12/23
Это один из самых успешных наших проектов. И знаете, почему? Комплекс отличается от всех про…
€4,62 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Церковное Сообщество, Кипр
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Этаж 15/23
Это один из самых успешных наших проектов. И знаете, почему? Комплекс отличается от всех про…
€3,46 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 4
Площадь 197 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с панорамным видом на первой линии у моря, Лимассол, Кипр Предлагаются апа…
€3,59 млн

Параметры недвижимости в Церковное Сообщество, Кипр

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти