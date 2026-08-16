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Квартиры у моря в Koinoteta Parekklesias, Кипр

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4 объекта найдено
Квартира в Пареклисия, Кипр
Квартира
Пареклисия, Кипр
Эта обширная сельскохозяйственная земля, расположенная в Парекклисии, предлагает уникальную …
$403,313
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Квартира 5 спален в Koinoteta Parekklesias, Кипр
Квартира 5 спален
Koinoteta Parekklesias, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 424 м²
Откройте для себя воплощение роскошной жизни с этой потрясающей виллой площадью 424 кв.м. в …
$1,73 млн
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Квартира 4 спальни в Koinoteta Parekklesias, Кипр
Квартира 4 спальни
Koinoteta Parekklesias, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Четыре спальни Maisonnette расположены в Агиос Тиконас и недалеко от четырех- и пятизвездочн…
$610,731
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 4 комнаты в Пареклисия, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с панорамным видом на первой линии у моря, Лимассол, Кипр Предлагаются апа…
$3,73 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Parekklesias, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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