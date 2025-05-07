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Квартиры с бассейном в Koinoteta Parekklesias, Кипр

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14 объектов найдено
Комната 4 комнаты в Пареклисия, Кипр
Комната 4 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 238 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция …
$579,904
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Квартира 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Presenting a prestigious development consisting of 2 blocks, offering a selection of luxurio…
$577,606
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Комната 4 комнаты в Пареклисия, Кипр
Комната 4 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 189 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
$574,663
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Квартира 3 комнаты в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 112 м²
Продается по строительству пентхауса с тремя спальнями с садом на крыше в Агиос Афанасиос - …
$574,043
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Квартира 3 комнаты в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Three bedroom whole floor apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 160 sq.…
$700,692
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
This apartment is a masterpiece of exceptional creativity and design by a prominent London a…
$4,64 млн
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Квартира 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
This apartment is a masterpiece of exceptional creativity and design by a prominent London a…
$3,91 млн
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Квартира 3 комнаты в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Продается новая квартира в пентхаусе с тремя спальнями с садом на крыше в центре города - пр…
$699,884
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Квартира 3 комнаты в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 112 м²
Продается по строительству пентхауса квартира с тремя спальнями с садом на крыше, в Агиос Аф…
$574,043
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Квартира 3 комнаты в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 117 sq.m. covered i…
$579,904
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Квартира 3 комнаты в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 131 м²
Three bedroom under construction apartment for sale in Agios Athanasios - Limassol Province,…
$707,791
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Квартира 2 комнаты в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 136 м²
$560,682
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Квартира 4 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 4 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 398 м²
This apartment is a masterpiece of exceptional creativity and design by a prominent London a…
$7,92 млн
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Квартира 3 комнаты в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 139 м²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 117 sq.m. covered i…
$557,253
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Параметры недвижимости в Koinoteta Parekklesias, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
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