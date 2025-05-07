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Квартиры с садом в Koinoteta Parekklesias, Кипр

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9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 250 м²
For sale under construction three bedroom penthouse apartment with roof garden in City Cente…
$704,883
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Комната 4 комнаты в Пареклисия, Кипр
Комната 4 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 238 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция …
$579,904
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Комната 4 комнаты в Пареклисия, Кипр
Комната 4 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 189 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
$574,663
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Квартира 3 комнаты в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 112 м²
Продается по строительству пентхауса с тремя спальнями с садом на крыше в Агиос Афанасиос - …
$574,043
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Квартира 3 комнаты в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 186 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в Агиос Нектариос - провинция Лимасс…
$699,884
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Квартира 3 комнаты в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Продается новая квартира в пентхаусе с тремя спальнями с садом на крыше в центре города - пр…
$699,884
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Квартира 4 комнаты в Пареклисия, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Новая закрытая резиденция с бассейном и спа-зоной, Пареклисия, Кипр Резиденция располагает …
$1,03 млн
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Квартира 3 комнаты в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 112 м²
Продается по строительству пентхауса квартира с тремя спальнями с садом на крыше, в Агиос Аф…
$574,043
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Комната 3 комнаты в Пареклисия, Кипр
Комната 3 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 152 м²
Трехкомнатный отдельно стоящий дом на продажу в Джермасогии - провинция Лимассол, с 167 кв.м…
$559,907
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Параметры недвижимости в Koinoteta Parekklesias, Кипр

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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