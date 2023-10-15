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Квартиры с видом на горы в Церковное Сообщество, Кипр

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8 объектов найдено
Квартира 1 спальня с видом на горы в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 74 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€192,000
Квартира 1 спальня с видом на горы в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 74 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€192,000
Квартира 1 спальня с видом на горы в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 74 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€192,000
Квартира 1 спальня с видом на горы в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 74 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€192,000
Квартира 2 спальни с видом на горы в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 111 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€245,000
Квартира 2 спальни с видом на горы в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 111 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€245,000
Квартира 3 спальни с видом на горы в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 155 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€384,000
Квартира 3 спальни с видом на горы в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 155 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€384,000

Параметры недвижимости в Церковное Сообщество, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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