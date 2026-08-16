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Квартиры с видом на горы в Koinoteta Parekklesias, Кипр

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двухкомнатные
74
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1 объект найдено
Квартира в Пареклисия, Кипр
Квартира
Пареклисия, Кипр
Мы рады предложить вам жилой участок с панорамным видом, расположенный в тихом районе по пут…
$864,241
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Параметры недвижимости в Koinoteta Parekklesias, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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