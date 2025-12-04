Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом
  6. Вид на горы

Долгосрочная аренда домов с видом на горы в East Limassol Municiplaity, Кипр

Koinoteta Agiou Tychona
5
Demos Agiou Athanasiou
10
Гермасойя
26
1 объект найдено
Бунгало 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Бунгало 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Откройте для себя эту прекрасно отремонтированную 2-комнатную резиденцию, идеально расположе…
$2,074
в месяц
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Типы недвижимости в East Limassol Municiplaity

бунгало

Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

с садом
с видом на море
с бассейном
